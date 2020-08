Anstieg der Corona-Zahl im Regionalverband Saarbrücken : Regionalverband meldet fünf neue Corona-Fälle

Regionalverband Fünf neue akute Corona-Krankheitsfälle meldete das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) am Montag, 3. August, 17 Uhr. Bislang haben sich im RV 1236 Personen mit Corona infiziert, 700 in Saarbrücken und 536 in den Umlandkommunen.

