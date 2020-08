Einbruchsversuche in der Waldstraße : Einbrecher scheitert in Riegelsberg gleich zwei Mal

Riegelsberg Ein Einbrecher hat in Riegelsberg versucht, in zwei Gebäude einzusteigen. Beide Versuche scheiterten.

Gleich zwei Einbruchsversuche hat es am Freitag, 31. Juli, zwischen 12 Uhr und 21 Uhr in der Waldstraße in Riegelsberg gegeben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte sich ein unbekannter Täter an zwei Anwesen gewaltsam Zugang verschaffen. An einem Haus fanden die Ermittler nach eigenen Angaben drei Hebelspuren an einem Nebeneingang, an dem anderen zwei Hebelspuren an einem Seitenfenster. Beide Versuche, ins Innere der Gebäude zu gelangen, scheiterten.