Kunst-Picknick in Saarbrücken : Kunst-Picknick im Skulpturengarten

Saarbrücken Unter dem Motto „Kunst im Grünen“ bietet die Moderne Galerie am Sonntag, 9. August, von 11 bis 13 Uhr ein zweites Kunst-Picknick in ihrem Skulpturengarten an. Nach einer kurzen Führung um 11 Uhr können die Besucher mit einem Lunchpaket aus dem Bistro Schönecker im Garten verweilen; Teilnahmegebühr: 16 Euro.