Deutschen Fotomeisterschaft 2020 : Saar-Fotoclubs erneut meisterlich

Saarbrücken Bei der Deutschen Fotomeisterschaft 2020 haben die Bilder saarländischer Fotoclubs überzeugt. Sie suchen nach jungen Talenten.

Was ein gelungenes Bild ausmacht? Joachim Schmitt, Vorsitzender des saarländischen Fotoclubs „Blende 11“, muss nicht lange überlegen. „Für mich muss es die Stimmung und Absicht des Fotografen zum Betrachter tragen. Ganz ohne Worte.“ Gelungene Bilder haben die saarländischen Fotoclubs erneut viele aufgenommen. Bei der Deutschen Fotomeisterschaft 2020 sind gleich vier Clubs aus dem Saarland unter den ersten zehn Plätzen vertreten. Und in der Clubwertung ist der saarländische Fotoclub „Tele Freisen“ sogar neuer Deutscher Meister.

Auch Jürgen Isberner vom Fotoclub Völklingen sieht das Fotografieren als Hobby an. „Das ist mein Ausgleich zum Beruf“, sagt Isberner, der in der Qualitätssicherung eines saarländischen Unternehmens arbeitet. Am liebsten nehme er Menschen auf, erklärt er. Sein Bild „Impossible“, zwei athletische Körper, die in Stützposition eine gemeinsame Linie bilden, wurde bei der Meisterschaft mit einer Urkunde prämiert. „Für mich ist die Auszeichnung eine Bestätigung dafür, dass die Idee des Bildes ankommt“, meint Isberner. Geschätzt zehn Stunden Arbeit habe er in die Aufnahme investiert.