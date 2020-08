Als Schlagzeuger der Heavy-Metal-Band „Messenger“ hat Markus Merl früher ein gutes Bild abgegeben. Auch als Turner an den Ringen, am Barren und am Reck macht er heute eine gute Figur. Die lange Mähne ist jedoch ab, seit er aus Zeitgründen aus der Musik-Band ausgeschieden ist. Foto: Messenger