Saar-Spektakel : Kinderaktionstag zum Saar-Spektakel

St. Johann Spiel und Spaß gibt es am Samstag, 3. August, nicht nur am Fluss, sondern auch in der Saarbrücker City.

Der Kinderaktionstag in der Innenstadt gehört wieder zum Saar-Spektakel. Die City-Marketing Saarbrücken GmbH und der Verkehrsverein Saarbrücken bieten in der Bahnhofstraße am Samstag, 3. August, von 11 bis 17 Uhr vor allem den kleinen Besuchern ein interaktives Programm zum Mitmachen.

Auf der Aktionsfläche ist der Kinderrechte-Bus des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zu Gast. Anlass ist das Jubiläum der Kinderrechtskonvention. Die Vereinten Nationen setzten sie vor 30 Jahren in Kraft. Deshalb schickt das BMFSFJ diesen Bus durch Deutschland. Unter dem Motto „Starkmachen für Kinderrechte! Deine Rechte – Deine Tour“ können sich Kinder und Eltern im und am Bus an kostenlosen Spielstationen mit Kinderrechten auseinandersetzen.

Am Brunnen in der Mitte der Bahnhofstraße stehen riesige Wasserspielzeuge bereit. Unmittelbar daneben ist die Bastelaktion „Boote bauen für Familien“. Außerdem ermuntert die Tanzschule Bootz-Ohlmann die kleinen Gäste zum Mitmachen.