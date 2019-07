Öffentlichkeitsfahndung : Unbekannter Mann raubt 19-Jährige in Saarbücken aus

Unbekannter Mann raubt 19-Jährige in Saarbücken aus

Saarbrücken Ein unbekannter Mann hat den Geldbeutel einer 19-jährigen Frau mit Gewalt an sich genommen. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem Täter.

Ein unbekannter Mann hat in Saarbrücken eine 19-jährige Frau überfallen und ausgeraubt. Der Vorfall ereignete sich bereits am 10. Februar in der Grülingsstraße. Dort hatte sich der Täter der jungen Frau von hinten genähert, sie gepackt und zu Boden gerissen. Danach machte er sich mit der Handtasche seines Opfers aus dem Staub, aus der er den Geldbeutel entwendete. Die Frau wurde beim Überfall leicht verletzt.