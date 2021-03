Aktuelle Zahlen der Pandemie : 50 neue Corona-Fälle im Regionalverband gemeldet

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet für Samstag 39 und für Sonntag 11 neue Corona-Infektionen. Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner sinkt leicht auf 65,7.

Am Samstag konnten 40 Menschen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden, am Sonntag endete für 21 Infizierte ihre häusliche Isolation. Somit sind aktuell 414 Menschen im Regionalverband mit dem Corona-Virus infiziert. Davon leben 204 in Saarbrücken, 103 in Völklingen, 35 in Püttlingen, 20 in Heusweiler, 17 in Friedrichsthal, 14 in Riegelsberg, elf in Sulzbach, jeweils vier in Großrosseln und Quierschied und zwei in Kleinblittersdorf.