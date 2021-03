Völklingen : Neues Testzentrum in Völklingen

Ab Montag können sich Bürger in Völklingen in der Hermann-Neuberger-Halle kostenlos auf Corona testen lassen. Foto: dpa/Kira Hofmann

Völklingen In der Hermann-Neuberger-Halle kann man sich ab Montag auf Corona testen lassen.

In Völklingen geht am Montag, 22. März, ein neues kommunales Corona-Testzentrum an den Start. Dieses befindet sich in der Hermann-Neuberger Halle. Dort können sich Bürger ab 18 Jahren von Montag bis Samstag zwischen 7.30 bis 19.30 Uhr kostenlos auf Corona testen lassen. Hierfür werden PoC-Schnelltests durchgeführt. Das teilte die Völklinger Stadtverwaltung mit. Das Angebot richtet sich auch an Einwohner aus umliegenden Gemeinden, wie zum Beispiel Großrosseln.