Völklingen/Püttlingen : Zwei Brüder erforschen die Blumenwelt

Völklingen/Püttlingen Wann blüht welche Blume? Darüber führen Johann und Michael eine Tabelle. Und gewinnen so bei „Jugend forscht“.

Die wöchentliche „Blumenrunde“ zweier Püttlinger Schüler liefert inzwischen auch dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach zuverlässige Klimadaten. Seit Jahren erforschen Johann und Michael Rosch die Blumenwelt ihrer Heimatgemeinde – und das so akribisch und langfristig, dass sie zuverlässige Daten und mehrere Wettbewerbe gewonnen haben. Mit ihren Erkenntnissen wurden sie im Fachbereich Geo- und Raumwissenschaften in diesem Jahr erneut Landessieger im Wettbewerb „Jugend forscht“.

Die beiden Schüler des Völklinger Albert-Einstein-Gymnasiums haben zwei feste „Blumenrunden“. Von der Ortsmitte in Püttlingen gehen sie im wöchentlichen Wechsel eine Schleife bis nach Köllerbach oder entgegengesetzt bis zum Völklinger Wildpark und achten auf Blüten. Sie bestimmen die Pflanzen und tragen in Tabellen ein, was wann blüht. Aus diesen Daten lassen sich Klimawerte ablesen, denn die Blumen sind Indikatoren für Wetterverhältnisse. „2018, 2019 und 2020 begann der Vorfrühling in Püttlingen früher als im Bundesdurchschnitt, die Winter waren bei uns auch insgesamt kürzer als im Bundesschnitt und in der Sandgrube Schmeer beobachten wir eine inzwischen feste Population der Gottesanbeterin, die es sonst eher in Südeuropa gibt. Das alles sind Anzeichen einer Klimaerwärmung“, sagt der 14-jährige Johann. In Püttlingen sei es im Beobachtungszeitraum durchgehend ein bis drei Grad zu warm gewesen. An den Blumen könne man das ebenso ablesen, wie an den Temperatur- und Niederschlagsmessungen.