Messerangriff in Lebach : 27-Jähriger attackiert zwei Fußgänger in Lebach

Lebach Ein 27-jähriger Syrer hat ein Paar in Lebach mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt.

Ein 27-jähriger Syrer hat am Donnerstag ein Fußgängerpärchen in Lebach mit einem Messer angegriffen und beide verletzt. Alle drei Personen seien mit dem gleichen Zug gegen elf Uhr in Lebach angekommen, teilte die Polizei mit. In der Dillinger Straße griff der Syrer seine vor ihm gehenden Landsleute mit einem Messer an. Mit leichten Verletzungen konnten sich die 20 Jahre alte Frau und ihr 23 Jahre alter Begleiter in das Flüchtlingszentrum retten. Angehörige des dortigen Sicherheitsdienstes hielten den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest.