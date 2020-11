Polizeibericht : Unfall in Lebach: Wer hat den roten Kastenwagen gesehen?

Lebach Da hat wohl einer seinen Fahrschul-Unterricht vergessen: Einfach mal ohne Rücksicht auf Verluste den Rückwärtsgang eingelegt.

Am Mittwoch gegen 7.20 Uhr kam es in Lebach im Bereich B 268/Heeresstraße, zu einem Verkehrsunfall. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Ein 16-jähriger Rollerfahrer wollte demnach von der B 268 aus Richtung Lebach kommend nach links in die Heeresstraße Richtung Unterführung einbiegen. Ein davor fahrender roter Kastenwagen mit weißer seitlicher Aufschrift wollte ebenfalls nach links abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Danach legte der Fahrer den Rückwärtsgang ein und fuhr in den Frontbereich des Rollers. Der Roller wurde dabei beschädigt. Nach einem kurzen Wortwechsel entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Später zeigte der Rollerfahrer den Unfall bei der Polizei an.