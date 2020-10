Angriff in Homburg : Messerstecher von zwei Männern überwältigt

(Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Homburg Bei einem Messerangriff wurde am Montagabend in Homburg ein Mann leicht verletzt. Gegen 19.35 Uhr kam es am Hauptbahnhof Homburg, Bahnsteig Gleis 3, zunächst zu einem Streit zwischen einem 17-jährigen Jugendlichen und seiner Freundin.

Hoch erregt wendete sich der Jugendliche laut Polizeiangaben schließlich einem ihm unbekannten 24-jährigen Mann zu, der auf einer Bank auf einen Zug wartete, und beleidigte diesen. Als dieser aufstand und in Richtung eines anderen Fahrgastes (25 Jahre) wegging, zog der Täter ein Taschenmesser, verfolgte den Weglaufenden und stach ihm in die Körperseite. Das Opfer wurde leicht verletzt und trug eine oberflächliche Stichwunde davon.

In der Folge bedrohte der jugendliche Täter zwei vor ihm stehende Männer durch weitere Stichbewegungen. Ein weiterer Mann (34 Jahre) beobachtete die Situation und versuchte zu schlichten. Nun wendete sich der Täter laut Polizei diesem zu und stach mit dem Messer mehrfach in dessen zum Schutz vorgehaltene Sporttasche. Schließlich gelang es den bedrohten Männern, den Angreifer zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Durch das beherzte Eingreifen konnte wohl Schlimmeres verhindert werden.