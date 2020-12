Traditionspflege : Die Friedrichsthaler Knappen feierten den Barbara-Tag

Am Barbara-Tag ehren die Bergleute ihre Schutzpatronin, wie auf unserem Archivfoto aus dem Jahr 1998 zu sehen ist. Auch in Friedrichsthal halten ehemalige Bergbau-Beschäftigte und ihre Familien an dieser Tradition fest. Foto: dpa/Werner Baum

Friedrichsthal (red) Den Barbara-Tag in Friedrichsthal hat es auch in diesem schwierigen Jahr gegeben. Denn die Knappen halten fest an ihren Traditionen, wie es in einem Rückblick auf die Feier heißt. Bereits über 160 Jahre reicht die Geschichte des heutigen Knappen- und Arbeitervereines St. Barbara-Bruderschaft Friedrichsthal zurück.

Zu den zahlreichen Traditionen dieser in der Geschichte der Stadt verwurzelten Vereinigung gehört unverrückbar der Gottesdienst, der jährlich am 4. Dezember zu Ehren der heiligen Barbara gefeiert wird. Sie ist die Schutzheilige der Bergleute.

Die Schar der Gottesdienstbesucher war in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie sehr überschaubar. Die Gastgeber freuten sich umso mehr, dass Ehrenknappe Bürgermeister Rolf Schultheis (SPD) mit seiner Familie zum Gottesdienst gekommen war. Mit seiner Teilnahme bringe er jene Anerkennung zum Ausdruck, die den Bergleuten und ihrer herausragenden Bedeutung in der Geschichte der Stadt Friedrichsthal gebühre.