Hauptversammlung : Viel Lob für Orbis

Saarbrücken Die Aktionäre bejubeln auf der Hauptversammlung die Entwicklung des IT-Hauses.

Ein Viertel mehr Umsatz, fast 40 Prozent Plus beim Operativen Ergebnis, eine konsequente Expansionsstrategie. Für die Aktionäre des Saarbrücker IT-Hauses Orbis gab es auf der Hauptversammlung im E-Werk in Saarbrücken am vergangenen Mittwoch kaum etwas zu meckern. Einzig bei den Ausschüttungen an die Aktionäre könne das Unternehmen noch etwas zulegen, merkte Kleinaktionär Lutz Thorwarth aus Berlin an. Schon um Negativzinsen zu vermeiden, sei es sinnvoll, die flüssigen Mittel ein wenig zu reduzieren – zugunsten der Anteilseigner, versteht sich.