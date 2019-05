Weniger Jobs im Mai : Saar-Arbeitsmarkt trübt sich leicht ein

Saarbrücken Während sich bei der Realkonjunktur bereits seit einigen Monaten ein Rückgang des Dauer-Hochs abzeichnet, standen die Zeichen am Arbeitsmarkt bisher immer noch auf grün. Doch auch hier zeigt sich nun eine erste Eintrübung: Am saarländischen Arbeitsmarkt hat sich die Lage im Mai im Vorjahresvergleich erstmals wieder verschlechtert.

„Die letzten Wochen zeigen, dass die stete Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr am Arbeitsmarkt an der Saar zurzeit gestoppt ist. Die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer steigt in diesem Monat leicht an“, sagt Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. „Dafür sind auch konjunkturelle Faktoren verantwortlich. Viele der arbeitslos Gewordenen kommen aus einer ungelernten oder angelernten Beschäftigung. Gerade ihnen werden wir verstärkt Bildungsangebote unterbreiten.“