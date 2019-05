Öffentlicher Personennahverkehr : Stadt Saarbrücken vergibt Großauftrag an die Saarbahn

Saarbrücken Die Landeshauptstadt hat für die Dauer von weiteren zehn Jahren den Auftrag zur Bedienung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) an die Saarbahn GmbH vergeben. Damit bleibt das Unternehmen zuständig für insgesamt 41 Buslinien und den Betrieb der Saarbahn.

Oberbürgermeisterin Charlotte Britz, die auch Aufsichtsratsvorsitzende der Saarbahn GmbH ist, sprach zugleich von einer Sicherung der Arbeitsplätze von 500 Beschäftigten. Mit der Vergabe des Auftrags seien auch Investitionen in den ÖPNV verbunden, von neuen Fahrzeugen für Bus und Bahn, P&R Parkplätzen bis hin zu neuen Fahrkartenautomaten. Britz wolle sich auch dafür einsetzen, dass der ÖPNV im gesamten saarländischen Verkehrsverbund günstiger und komfortabler wird, kündigte sie an. „All das kann unser Unternehmen nicht alleine leisten, dafür brauchen wir die Unterstützung vom Land“, so Britz.

Auch Saarbahn-Geschäftsführer Peter Edlinger zeigt sich erleichtert. Durch die Vergabe des Großauftrags an die Saarbahn GmbH bekomme das Unternehmen Planungssicherheit für viele Jahre. Es sei zudem ein wichtiger Schritt, damit man Linien und Angebote in der Landeshauptstadt sowie deren Umgebung verbessern könne. Grundlage für den Auftrag an die Saarbahn GmbH ist der neue Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt, den der Stadtrat am 8. Mai 2018 beschlossen hat.