Stadtwerke St. Ingbert : Stadt setzt auf Kontinuität bei Strom, Wasser und Gas

Sie haben die Verträge zur Energie und Wasserversorgung in St. Ingbert verlängert: (von links) Oberbürgermeister Ulli Meyer, Stadtwerke-Aufsichtsratschef Manfred Herges und Geschäftsführer Jürgen Bach im Umspannwerk in Rohrbach. Foto: Giusi Faragone

St Ingbert Stadtwerke übernehmen in St. Ingbert für weitere 20 Jahre die Versorgung. Die entsprechenden Verträge wurden verlängert.

Konzessionsverträge werden üblicherweise für eine Dauer von 20 Jahren abgeschlossen und bilden die Grundlage für den Betrieb der Netze und damit der Versorgung der Bürger mit Strom, Gas und Wasser. Zum 31. Dezember 2022 laufen die Verträge für alle drei Versorgungssparten in der Stadt St. Ingbert aus, und so galt es in den vergangenen Monaten, die Verträge neu auszuschreiben und zu verhandeln. Ein durchaus anspruchsvoller Prozess, den die Stadt mit einer Bekanntmachung im Bundesanzeiger im Dezember 2020 angestoßen hat.