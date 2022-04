Tipps von der Verbraucherzentrale des Saarlandes : Fitnessstudio, Strom und Gas: Was Sie bei neuen Verträgen nicht vergessen sollten

Fitnessstudio, Strom und Gas: Was Sie bei neuen Verträgen nicht vergessen sollten

Saarbrücken Seit Anfang gilt das „Gesetz für faire Verbraucherverträge“, das Verbraucher besser vor unfairen Geschäftspraktiken schützen soll. Zwei Juristinnen der Verbraucherzentrale des Saarlandes beantworteten die Fragen der SZ-Leser.

Vor allem bei Verträgen für Fitnessstudios, Streamingdienste oder Strom und Gas soll das Anfang März in Kraft getretene „Gesetz für faire Verbraucherverträge“ besser vor unfairen Geschäftspraktiken schützen. SZ-Leser stellten im Rahmen einer Telefonaktion ihre Fragen an die Juristinnen Joanne Groß und Eva Ludwig von der Verbraucherzentrale des Saarlandes.

LUDWIG Nein, das Gesetz findet erst auf Verträge Anwendung, die ab dem 1. März 2022 abgeschlossen werden, das heißt also für Sie, Sie müssen Ihren Vertrag fristgerecht kündigen, um eine automatische Vertragsverlängerung zu vermeiden.

GROSS Grundversorgungsverträge können Sie jederzeit mit einer Frist von 14 Tagen kündigen. Wenn Sie Strom- und Gassonderverträge ab dem 1. März 2022 abgeschlossen haben, können Sie diese nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kündigen. Die Mindestvertragslaufzeit finden Sie in den Vertragskonditionen. Oft wird eine Mindestlaufzeit von zwölf oder 24 Monaten vereinbart. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit besteht das Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit. Ab dann gilt ein einmonatiges Kündigungsrecht. Bei einer Preiserhöhung haben Sie ein Sonderkündigungsrecht.

GROSS Vor einer Telefonwerbung müssen Unternehmen eine Einwilligung des Verbrauchers haben, dass sie ihn zu Werbezwecken anrufen dürfen. Sollte eine solche Einwilligung nicht vorliegen, können Sie diesen Rechtsverstoß der Bundesnetzagentur melden. Der Strombelieferungsvertrag bedarf der Textform, das heißt sowohl Ihre Vertragserklärung als auch die des Unternehmens müssen in Textform abgegeben werden (zum Beispiel per E-Mail, Fax, SMS oder Brief). Eine Unterschrift ist jedoch nicht nötig.