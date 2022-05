Polizei hofft auf Hinweise : In der Lauerswiese wurde ein Giftköder gefunden

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Ingbert (red) Unter Umständen sind Giftköder im Waldgebiet nahe der Straße In der Lauerswiese in St. Ingbert-Mitte ausgelegt worden. Ein Hundehalter hat am Freitag (6. Mai) der Polizei mitgeteilt, dass sein Terrier am Mittwoch eine Art Bratenaufschnitt am Rand des Waldweges zu den Sauweihern gefressen hatte und wenige Minuten später zusammengebrochen sei.

Der Hund musste in der Tierklinik behandelt werden und war noch am Freitag nicht wieder gesund.