Friedenslicht in St. Ingbert : Pfadfinder aus Rohrbach bringen das Friedenslicht ins Rathaus

Rohrbach/St Ingbert „Frieden beginnt mit Dir“, so lautet das Motto des Friedenslichts im Jahr 2022. Am dritten Advent kam es mit dem Flugzeug von Betlehem nach Wien. Von dort aus verteilten es Pfadfinder nach Deutschland.

„Das Licht kam mitten in der Nacht in St. Ingbert an. Ich habe mich extra nochmal angezogen, um es um 0.30 Uhr entgegenzunehmen und erst einmal sorgsam nach Hause zu tragen“, erzählte Stammesleiter Michael Staut. Ein besonderes Erlebnis, dennoch ist er gemeinsam mit Stammesleiterin Silke Waldung noch am selben Tag nach Speyer gefahren, wo es im Dom einen großen und festlichen Aussendungsgottesdienst gab. „Wir haben dort so viele alte Freunde getroffen, die wir in den letzten Jahren nicht mehr gesehen haben, es war wunderbar“, freuten sich die beiden.