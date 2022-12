Weihnachtsbaum im Rathaus St. Ingbert : Friedenstauben am Weihnachtsbaum

Die Kinder der Kita Luitpoldschule durften im Beisein von Kita-Leiterin Steffi Schales (rechts) und Elaine Schommer, Kita-Gesamtleitung (Zweite von rechts im Hintergrund), den Weihnachtsbaum im Foyer des Rathauses schmücken. Dabei schenkten sie Oberbürgermeister Ulli Meyer eine der selbstgebastelten Friedenstauben. Foto: Giusi Faragone

St Ingbert Kinder der Kita Luitpoldschule hatten eine originelle Idee für den Schmuck im St. Ingberter Rathaus.

Es ist schon so ein kleines bisschen Tradition geworden, dass Kita-Kinder jedes Jahr den Weihnachtsbaum im Foyer des St. Ingberter Rathauses schmücken. Dabei gibt es einen bestimmten Wechselturnus, sodass in diesem Jahr die Kita Luitpoldschule an der Reihe war.

Und genau hier beginnt die Geschichte des kleinen Timo, der sich als Baumschmuck viele Friedenstauben gewünscht hat. „Als wir mit den Kindern gemeinsam überlegt haben, welchen Christbaumschmuck wir in diesem Jahr basteln, brachte Timo die Idee mit den Friedenstauben ein“, erzählte Kita-Leiterin Steffi Schales. „Er meinte, dass weiße Tauben unbedingt an den Weihnachtsbaum gehören, damit der Krieg endlich aufhört.“ Auch die anderen Kinder fanden das eine gute Sache, und so bastelten Helena, Christian, Lilly, Felix, Julian, Liana und Houssem über 14 Tage fleißig an dem außergewöhnlichen Baumschmuck.

Aber da auch Sterne an einen Weihnachtsbaum gehören, wurden diese auch noch aus Pappe ausgeschnitten und bunt angemalt. „Wer noch nicht so richtig mit der Schere umgehen kann, durfte auch mit einer Prickelnadel arbeiten. Das ist leichter und macht viel Spaß“, erzählte Liana voll Begeisterung. Und für alle, die nicht wissen, was eine Prickelnadel ist, hier die Erklärung: Beim Prickeln wird eine spezielle Nadel genutzt, um entlang einer Linie kleine Löcher in ein Stück Pappe zu stechen. Das Ausgestochene wird anschließend vorsichtig herausgelöst und kann als Dekoration genutzt werden.

Außergewöhnlich sind auch die goldenen Wunschbriefe, die an dem großen Tannenbaum befestigt wurden. Hier können Besucher des Rathauses gerne ihre Wünsche aufschreiben und in ein Kuvert stecken.

Wie jedes Jahr ließ es sich Oberbürgermeister Ulli Meyer nicht nehmen, die Kids zu begrüßen und ihnen ganz herzlich für den tollen Christbaumschmuck zu danken: „Die Idee mit der Friedenstaube am Weihnachtsbaum finde ich ganz toll. Dazu gehört auch gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme. Ich danke Euch für den tollen Christbaumschmuck, der unser Foyer im Rathaus heller und schöner macht.“