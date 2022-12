Friedenslicht : Das Friedenslicht erreicht Leidingen

In einer Lichterprozession wurde das Licht von Bethlehem von Deutsch-Leidingen nach Französisch-Leidingen gebracht. An der Grenze wurde es auf der Neutralen Straße feierlich übergeben. Foto: Ruppenthal

Das Licht von Bethlehem ist an der deutsch-französischen Grenze in Leidingen eingetroffen. In der Kirche von Deutsch-Leidingen wurde es als Zeichen der Hoffnung willkommen geheißen. Pfarrer Rolf Dillschneider und die Vorsitzende des Denkmalvereins, Berus Bettina Altesleben, artikulierten dabei den Wunsch nach Frieden in der Ukraine aber auch allen anderen Krisengebieten der Welt.