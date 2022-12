Festo St. Ingbert : Festo-Azubis pflanzen Bäume am Glashütter Weiher

Festo-Azubis pflanzen Bäume am Glashütter Weiher

Viel Freude hatten die Azubis von Festo bei der Baumpflanzaktion auf der Streuobstwiese am Glashütter Weiher. Mit dabei waren auch Ausbildungsleiterin Angela Bartel (rechts), der Beigeordneter Markus Schmitt und Claus Günther, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Stadt (Bildmitte am Baum) sowie der Rohrbacher Ortsvorsteher Roland Weber (Dritter von links). Foto: Giusi Faragone

Rohrbach Das Ausbildungsjahr hat im September begonnen, und für die meisten jungen Menschen, die eine Ausbildung begonnen haben, „ist der Anfang ganz schön schwer, weil Eure Wurzeln noch nicht so tief reichen, und Euch jeder kleine Sturm aus der Bahn werfen kann“, erklärte Festo-Ausbildungsleiterin Angela Bartel.

Die jungen Menschen haben einen wichtigen Lebensabschnitt beendet und müssen sich nun auf eine neue Umgebung einstellen und mit neuen Kollegen und Ausbildern zurechtfinden. „Unsere Aufgabe ist es, Euch Halt und Orientierung zu geben, so wie es die Stützpfähle später bei den Bäumen tun“, bestätigte sie den neuen Azubis der technisch-gewerblichen sowie kaufmännischen Berufe. Gemeinsam mit den Ausbildern Jürgen Schwehm, Gerhard Zahm und Frank Arend forderte sie auf: „An die Spaten, fertig, los!“

Schon griffen die neuen Azubis zu den Schaufeln und pflanzten eine Reihe junger Bäume auf der Streuobstwiese am Glashütter Weiher in Rohrbach. Mit fachmännischem Rat standen Alexander Schneider von der Gärtnerei der Stadt St. Ingbert und die städtische Baumbeauftragte Katrin Gödtel den jungen Leuten zur Seite. Sie erklärten genau, welchen Durchmesser das Pflanzloch und wie tief der Aushub sein müssen, damit die Baumsetzlinge optimal anwachsen können.

Aber nicht nur als Sinnbild für ihr Wachstum und Leben in der Gesellschaft pflanzten die Festo-Azubis die Baumschösslinge. Sie wollten damit auch ein Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit setzen, ein Thema, das ihnen und ihrem Ausbildungsunternehmen sehr wichtig ist. Die Firma Festo hat sich nämlich Klimaneutralität zum Ziel gesetzt und unterstützt auch seinen Nachwuchs bei der Entwicklung innovativer Ideen in diese Richtung. Gerade kurz vor der Baumpflanzaktion zur Begrüßung der neuen Azubis hatten die vorherigen Jahrgänge einige Projekte im internationalen Nachhaltigkeitswettbewerb eingereicht.