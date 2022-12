Kino in St. Ingbert : Die Feiertags-Filme in der Kinowerkstatt

St Ingbert Ein sehr vielfältiges Programm läuft über das Weihnachts-Wochenende in der St. Ingberter Pfarrgasse. Im Blickpunkt: der brandneue Animationsfilm „Pinocchio“.

(red) Igor Levit, einer der besten Pianisten der Welt, trat vor einigen Jahren auch im Saalbau in Homburg auf. Das Konzert war ausverkauft. Das filmische Porträt „Igor Levit. No Fear“ von Regina Schilling ist in der Kinowerkstatt in der St. Ingberter Pfarrgasse noch einmal zu sehen am Freitag, 23. Dezember, um 19 Uhr.

Der in bescheidenen Verhältnissen lebende Meister Geppetto hat seinen zehnjährigen Sohn Carlo im Krieg durch eine verirrte Fliegerbombe verloren. Als Geppetto nach vielen Jahren der Trauer im Zorn den Kiefernbaum neben Carlos Grab fällt, schnitzt er aus dem Holz eine Marionette in der Form eines Jungen – als offensichtlichen Ersatz für seinen toten Sohn. Ein Waldgeist bewirkt, dass die Holzfigur zum Leben erwacht. Rasch richtet Pinocchio allerhand Chaos an. Pinocchio tritt in das Leben Gepettos zunächst wie ein Quälgeist, der lachend Chaos in der Werkstatt verbreitet. Alles will er anfassen. „Oh boy, oh boy, oh boy“, sagt er aufgeregt immer wieder. Gepetto merkt schnell, dass dies keine böse Kraft ist – es ist das sprudelnde Leben, das sonst in Gestalt von Kindern die Welt der Erwachsenen fröhlich heimsucht. Am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 19 Uhr ist der Filmklassiker „African Queen“ von John Huston mit Humphrey Bogart und Katharine Hepburn zu sehen.