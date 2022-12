Mundart-Kolumne für St. Ingbert : Geschenke – geschenkd

Foto: SZ/Müller, Astrid

An jeede Weihnachde – manchmool sogar knabb devor – zerbrechd mer sich de Kobb. Was soll ich schenke. Das iss die Preisfrage, – also jedds nidd unbedingd im madderielle Sinn. Obwohl derzeid weeje schmale Beidel es Kläängeld nimmeh so logger siddsd.

Unn doo kumme die Leid schunn mool uff e geniaali Idee: mir schenk e uns äänfach garnix meh. Awwer das erinnerd schwäär an die Abschaffung vunn der Summerzeid. Jeed Johr werrd groos devunn geschwäddsd, awwer wanns dann soweid iss – Peifedeggel!