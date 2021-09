CDU St. Ingbert : Christina Wieth wechselt in die CDU-Stadtratsfraktion

Stadtratsmitglied Christina Wieth wechselt von „Wir für St.Ingbert“ in die CDU. Foto: Daniel Roschy

St Ingbert (red) Christina Wieth wechselt zur CDU. Die Aktivistin des Bürgervereins „Wir für St. Ingbert“ verweist in einer Pressemitteilung darauf, dass Ende des letzten Jahres einvernehmlich die Auflösung des Vereins beschlossen worden sei.

„Die gemeinsame Arbeit in den letzten Jahren war erfolgreich, insbesondere im Rahmen der Bürgerbeteiligung konnten viele Projekte eingebracht und erfolgreich umgesetzt werden. Bereits in den vergangenen Jahren war die Zusammenarbeit mit der Fraktion der CDU auf Augenhöhe, die politische Arbeit des Bürgervereins wurde wertgeschätzt, Beschlüsse und Anträge positiv begleitet“, so Wieth.

Auch in ihrer persönlichen, ehrenamtlichen Tätigkeit in der Flüchtlingshilfe, insbesondere in den schwierigen Jahren 2015 bis 2018 habe sie stets Unterstützung und Fürsprache in den Reihen der CDU, sowohl bei Oberbürgermeister Ulli Meyer (damals noch Ortsvorsteher), sowie in Pascal Rambaud (Stadtverbandsvorsitzender) erhalten.