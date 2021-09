Unfallflucht in Hassel : Unfallflucht in der Lindenstraße

(red) Am Donnerstag, 16. September, zwischen 7.15 und 8.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Lindenstraße in Hassel den linken Fahrzeugspiegel eines geparkten grauen Mercedes A-Klasse abgefahren.

Der Unfallfahrer flüchtete.