Zwischen Sulzbach und St. Ingbert : Mann (25) wird bei Unfall in Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Sulzbach Ein 25-jähriger Mann wird am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in einem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (17. September) gegen 19.30 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann schwer verletzt. Das teilte die Polizei am späten Freitagabend mit. Der Unfall ereignete sich demnach im Bereich der Einmündung der L 126 und L 250 zwischen Sulzbach und St. Ingbert.

Nach Angaben eines Polizeisprechers missachtete der Unfallverursacher beim Abbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos und die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. Der Aufprall war derart massiv, dass ein Fahrzeuginsasse eingeklemmt, schwer verletzt wurde und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. „Es besteht jedoch keine Lebensgefahr“, sagte ein Polizeisprecher.