Solidaritätsaktion : Beckerturm erstrahlt in den Nationalfarben der Ukraine

St Ingbert Rund 150 Bürger sowie Vereinsvertreter und Mitglieder der St. Ingberter Stadt- und Ortsräte haben sich am Mittwochabend, 9. März, 19.30 Uhr, zu einer Solidaritätsaktion am Beckerturm in St. Ingbert versammelt.

Das historische Bauwerk wurde dabei in den Landesfarben der Ukraine (blau-gelb) angestrahlt. Auf dem Dach standen Sky-Beamer, die Lichtstrahlen in den Himmel projizierten. In einer Ansprache gedachte OB Ulli Meyer (CDU) den Opfern und Notleidenden in der Krisenregion und berichtete, dass in den vergangenen Tagen rund 50 Personen, vorwiegend Frauen und Kinder, in St. Ingbert aufgenommen wurden. Die Flüchtlinge wohnen in privaten Unterkünften oder in städtischen Gemeinschaftsunterkünften. Die Vorbereitung zur Aufnahme von weiteren Personen laufe. Die Stadt sucht dafür freien Wohnraum in St. Ingbert.