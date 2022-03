Vorrang missachtet : Drei Verletzte bei Verkehrsunfall vor Kreiskrankenhaus in St. Ingbert

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall vor Kreiskrankenhaus in St. Ingbert

St. Ingbert Am Donnerstagnachmittag hat sich in St. Ingbert ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Bei dem Zusammenstoß zweier Autos vor dem Kreiskrankenhaus wurden drei Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt.

Gegen 14.13 Uhr kam es am Donnerstag zu dem Verkehrsunfall in St. Ingbert. In der Elversberger Straße krachten zwei Pkw zusammen. Nach Auskunft der Polizeiinspektion St. Ingbert soll die Fahrerin einer Mercedes A-Klasse im Einmündungsbereich, unmittelbar vor dem Kreiskrankenhaus, den Vorrang eines VW Golf missachtet haben.