„Vereinstour“ der Union-Stiftung : „Vereinstour“ macht Station im Saal Niederländer

Ormesheim Die Union Stiftung hat das Projekt „Vereinstour Saarland“ gestartet. Im Rahmen der landesweiten Veranstaltungsreihe werden relevante Themen für ehrenamtlich tätige Mitglieder von Vereinen von Spezialisten knapp und verständlich erklärt.

Am Montag, 15. November, macht die Vereinstour Station im Festsaal Niederländer in Ormesheim. Um 18 Uhr werden die Themen „Steuern und Finanzen für Vereine“ in einem einstündigen Vortrag behandelt. Eröffnet wird die Vereinstour von Finanzminister Peter Strobel, dem Schirmherrn der Vereinstour, Bürgermeisterin Maria Vermeulen und Manfred Pfeiffer, dem Vorsitzenden des Verkehrsvereins Mandelbachtal.