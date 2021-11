Wittersheim : Das Kuchenbuffet in Wittersheim war sehr schnell ausverkauft

Wittersheim „Wir lassen unsere Kinder nicht im Regen stehen“, unter dieses Motto hatte der Dorfverein Wittersheim seine Kuchen-Aktion an Allerheiligen auf dem Dorfplatz gestellt. Der feuchte Niederschlag blieb glücklicherweise an diesem Tag für die Käufer, Helfer und Organisatoren, Matthias Gaa, Karin Gaa und Wendelin Lonsdorf, aus.

„Vor allem nach der Einschulung war das ganz deutlich. Die Kleinen taten mir leid“, blickt Wendelin Lonsdorf (SPD) im Gespräch mit unserer Zeitung zurück. Wie der Ortsvorsteher weiter ausführte, habe man der Gemeindeverwaltung ein Provisorium vorgeschlagen. Eine Art Car-Port, was finanziell nicht so sehr zu Buche schlägt, bis es später einmal eine richtige Bushaltestelle werden kann. Laut Lonsdorf seien die Mittel im Gemeindehaushalt entsprechend berücksichtigt. Den Vorschlag für die Zwischenlösung habe man, so Lonsdorf, beim Ormesheimer Rathaus eingereicht. Bislang steht die Antwort noch aus. Es entstand der Plan, eine Aktion durchzuführen, um das Provisorium zu finanzieren. Es wurde dazu aufgerufen, Backwerke zu spenden, die man dann am 1. November nachmittags verkaufte. Und damit wurden die Organisatoren regelrecht überrollt: 30 Kuchen wurden Matthias und Karin Gaa im Vorfeld angekündigt. Darunter auch Spenden aus St. Ingbert und Hassel. „Man hat gemerkt, dass das Thema anspricht“, sagte Karin Gaa. „Ich hatte nicht in meinen Träumen gedacht, dass es so was passiert“, freute sich ihr Mann Matthias. Um 13 Uhr sollte das auf dem künftigen Dorfplatze aufgebaute Kuchen-Buffet von acht Metern Länge starten. „Bereits eine Viertelstunde vorher waren die ersten Leute da“, freute sich Matthias Gaa. Innerhalb von 60 Minuten war alles ratzeputz verkauft, so der Vize-Ortsvorsteher. Die 16 Helfer, jeweils acht für den Auf-/Abbau und den Verkauf, hatten gut zu tun. Manche Autofahrer hielten spontan an und deckten sich ein. Die Sorten der Kuchen zum Mitnehmen reichten dabei, neben den Klassikern, von Christstollen über Apfelweintorte und Schwarzwälder-Kirsch bis zum Kürbiskuchen. „Manche Leute kauften gar mehrere Kuchen auf einmal. Ein Mann stieg gar aus dem Bus aus und hatte eine große Tasche dabei“, hat Wendelin Lonsdorf beobachtet. Es gab auch Menschen, die nichts kauften und keine Schulkinder haben. Sie kamen dennoch vorbei und ließen eine großzügige Spende da.