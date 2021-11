Mandelbachtal : St. Martin in Mandelbachtals Dörfern

In allen Ortsteilen der Gemeinde Mandelbachtal finden in diesem Jahr wieder Martinsfeiern statt. Foto: dpa/Stephanie Pilick

Mandelbachtal Die Lockerungen der Corona-Beschränkungen machen es möglich: In diesem Jahr finden wieder Umzüge und Veranstaltungen in allen acht Ortsteilen der Gemeinde Mandelbachtal statt.

(red) „Es gibt gute Nachrichten für unsere Kinder!“ freut sich der Vorsitzende des Verkehrsvereins Mandelbachtal Manfred Pfeiffer, „Inzwischen ist klar, dass in allen acht Ortsteilen der Gemeinde Mandelbachtal wieder Martinsumzüge oder -feiern stattfinden.“ Seit Ende Oktober gibt es für Veranstaltungen an der freien Luft keine coronabedingten Beschränkungen mehr und auch die Einhaltung der 3G-Regelung ist derzeit nicht mehr erforderlich. Nachdem zunächst nicht klar war, ob Anfang November auch in der Gemeinde Mandelbachtal wieder Martinsumzüge stattfinden werden, gibt es inzwischen aus allen acht Ortsteilen grünes Licht für den beliebten Umzug oder eine Feier. In Bebelsheim hat der Martinsumzug bereits am vergangenen Samstag (6. November) stattgefunden.

In Bliesmengen-Bolchen richtet Kita das Martins-Fest aus, am Freitag, 12. November, 17 Uhr, beginnend mit dem Wortgottesdienst und einem Sankt-Martins-Spiel in der Pfarrkirche St. Paulus. Im Anschluss gegen 17.25 Uhr startet der Martinszug dann in Richtung Festplatz, wo ein großes Martinsfeuer und frische Martinsbrezeln für die Kinder warten. Der Jugendclub Bliesmengen-Bolchen sorgt mit warmen Wienern und Getränken für die Verpflegung der Besucherinnen und Besucher auf dem Festplatz.

In Erfweiler-Ehlingen findet der Martinsumzug am Freitag, 12. November, um 17.30 Uhr statt. Gestaltet wird das Martinsspiel vom Familiengottesdienstkreis auf der Außentreppe der Kirche St. Mauritius. Anschließend führt der Umzug durch die Rubenheimer Straße und die Schützengasse zum Sportplatz, wo eine Martinsbrezel an alle Kinder verteilt werden und die Jugendfeuerwehr Erfweiler-Ehlingen das Martinsfeuer entzündet. Die Arbeitsgemeinschaft Kinder und Jugend sorgt hier anschließend für das leibliche Wohl.

In Habkirchen findet am Donnerstag, 11. November, um 17.30 Uhr, wieder ein Martinsumzug statt. Mit einem Gottesdienst, der von den Kindergartenkindern in der Martinskirche mitgestaltet wird, beginnt die Martinsfeier. Anschließend ziehen die Kinder mit den Laternen durch die Straßen, angeführt von St. Martin auf dem Pferd, gespielt von Matthias Baltes und einer Musikkapelle. Das Martinsfeuer soll dieses Jahr von der Freiwilligen Feuerwehr Habkirchen hinter dem Dorfgemeinschaftshaus entfacht werden. Anschließend werden Martinsbrezeln an alle Kinder verteilt. In diesem Jahr werden wegen den Hygienemaßnahmen in der Pandemie keine Bewirtung und kein Brezelverkauf der Kita stattfinden. Mit der St. Martinsaktion wird in diesem Jahr die Tafel Homburg unterstützt. Dafür werden im Eingangsbereich der Kita St. Martin ab sofort Lebensmittel gesammelt, die mindestens bis Februar 2020 haltbar, transportabel und original verpackt sind.

Auch in Heckendalheim wird wieder ein Martinsumzug ausgerichtet. Dieser findet am 12. November in gewohnter Form statt. Die Kinder treffen sich um 17 Uhr vor der Kirche St. Josef und gehen dann den bekannten Weg bis zum Dorfplatz. Hier gibt’s dann für die Kinder die Martinsbrezeln und ein kleiner Umtrunk für die Erwachsenen ist auch organisiert.

In Ommersheim lädt am Donnerstag, 11. November, der Gemeindeausschuss Mariä Heimsuchung in Absprache mit dem stellvertretenden Ortsvorsteher Martin Wannemacher die Familien mit Kindern ein, mit den Laternen auf den Vorplatz der Kirche zu kommen. Um 17. Uhr, um 17.30 Uhr, um 18 Uhr und um 18.30 Uhr wird jeweils eine kleine Martinsandacht mit Martinsgeschichte, Martinsliedern und Gebeten vor der Kirche stattfinden. Die Freiwillige Feuerwehr Ommersheim hat sich dazu bereiterklärt, ein kleines Martinsfeuer auf dem Platz vor der Bücherei zu entzünden. Die Kinder werden nach der Andacht eine kleine Martinstüte erhalten. Unter dem Motto „Meins wird Deins“ sind die Kinder eingeladen je ein sehr gut erhaltenes Kleidungsstück mitzubringen. Diese Kleider sollen an die Aktion Hoffnung des Bistums Augsburg weitergeleitet werden.

Auch in Ormesheim wird am Freitag, 12. November, ein Martinsumzug stattfinden. Vorher ist um 17 Uhr eine Andacht in der Kirche vorgesehen. Danach wird der Umzug stattfinden, der von der Kirche über die Adolf-Graf-Straße, Kapellenstraße bis zum Marktplatz und durch das Kirchengässchen zurück zur Kirche führt. Die Jugendfeuer und zwei aktive Kameraden des Löschberzirks Ormesheim werden den Umzug anführen. Vor dem Pfarrheim werden dann Brezeln an die Kinder bis einschließlich Grundschulkinder verteilt. Wer will, kann etwas spenden. Pferd und Sankt Martin gibt es in diesem Jahr allerdings nicht.