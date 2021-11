Zahlen von Mittwoch : Kreis Saarlouis hat höchste Inzidenz im ganzen Saarland

Im Kreis Saarlouis sind am Mittwoch 158 neue Infektionen mit Corona nachgewiesen worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Saarlouis Der Inzidenz-Wert im Kreis Saarlouis ist erneut gestiegen. Wie der Landkreis mitteilte, lag der Wert am Mittwoch bei 360,13. Am Dienstag lag er laut offiziellen Daten des Robert-Koch-Instituts bei 326,7 – die höchste Inzidenz im Saarland und den fünften Tag in Folge ein Rekordwert für Saarlouis.

Landrat Patrik Lauer sieht die derzeitige „unerfreuliche Spitzenposition“ des Kreises im Saarland als „Momentaufnahme“, die sich wieder verschieben wird. Das Geschehen sei „dynamisch“, einen speziellen Grund dafür gebe es nicht. „Wir steuern auf eine so ernste Situation hin, wie ich sie mir vor Monaten nicht hätte vorstellen können“, stellt er dennoch klar. „Ich finde es bitter, wie Kinder und Jugendliche jetzt wieder in ihrem Recht auf Bildung und wir alle in unserer Freizeitgestaltung eingeschränkt werden müssen, weil es immer noch Menschen gibt, die sich wider jeder Vernunft dem Impfen verweigern. Dafür fehlt mir jedes Verständnis. Wir müssen mit strengeren Maßnahmen darauf reagieren.“

Hinzugekommen sind am Mittwoch 158 neue Fälle. Diese verteilen sich wie folgt: 19 Betroffene leben in Wadgassen, jeweils 17 in Rehlingen-Siersburg und Saarlouis, jeweils 14 in Nalbach und Wallerfangen, jeweils zwölf in Dillingen und Schwalbach, elf in Saarwellingen, jeweils zehn in Bous und Ensdorf, acht in Lebach, sieben in Schmelz und fünf in Überherrn. Bei zwei Infektionen läuft die Ermittlung noch. Als genesen gelten nun 53 weitere Menschen.

Somit sind derzeit 984 Menschen im Kreis Saarlouis nachweislich mit Corona infiziert. 165 Betroffene leben in Saarlouis, 113 in Schwalbach, 96 in Rehlingen-Siersburg, 95 in Wadgassen, 73 in Lebach, 69 in Saarwellingen, 65 in Wallerfangen, 61 in Dillingen, 59 in Schmelz, 56 in Nalbach, 54 in Überherrn, 46 in Ensdorf und 28 in Bous. In vier Fällen läuft die Ermittlung nach Worten des Landkreises noch.

Seit Beginn der Pandemie hat es im Kreis Saarlouis 11 469 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gegeben. 10 319 Betroffene gelten mittlerweile wieder als genesen, 169 Menschen sind an oder mit Corona gestorben.