Geldkassette in Kirkel gestohlen : Unbekannte stiegen in ein Wohnhaus ein

Kirkel-Neuhäusel Die Polizei fahndet nach unbekannten Tätern die im Zeitraum am Dienstag zwischen 10.50 und 12.10 Uhr, im Tulpenweg in Kirkel-Neuhäusel in ein freistehendes Einfamilienhaus eingestiegen sind. Die Einbrecher gelangten auf das Grundstück, nachdem sie über einen Zaun gestiegen sind.

Am Gebäude schlugen sie laut Polizei die Glasscheibe einer Kellertür ein und kletterten durch die Öffnung ins Innere. Hier durchwühlten sie alle Räume sowie Schränke und entwendeten eine Geldkassette mit 50 Euro Bargeld. Weiteres Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. Im Anschluss verließen der oder die Täter das Anwesen auf dem Einstiegsweg und flüchteten in unbekannte Richtung.