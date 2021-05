Aktion des Nabu Altstadt : Naturschützer setzen sich für Schwalben ein

Altstadt/Kirkel Naturschutzbund Altstadt startet Projekt zum Artenschutz. Hausbesitzer sollen Nisthilfen anbringen.

Nach den Mauerseglern kommen jetzt die Schwalben an die Reihe: Der Altstadter Naturschutzbund (NABU) lenkt sein Augenmerk in Sachen Artenschutz jetzt auf jene Vogelart, die seit Urzeiten eng mit dem menschlichen Siedlungsraum verbunden sind. „Jahrhundertelang waren Schwalben für uns Menschen ganz selbstverständliche Mitbewohner. Heute finden sie leider immer seltener geeignete Nistmöglichkeiten, und auch das Nahrungsangebot wird zusehends knapper“, erläutert Dieter Geib. Er koordiniert für den Altstadter Umweltverband das Projekt. Im Mittelpunkt steht dabei einerseits die Bereitstellung von geeigneten Nisthilfen, andererseits aber auch die Verbesserung des Nahrungsangebotes.

In den vergangenen drei Jahren galt die Aufmerksamkeit des Altstadter Naturschutzbundes vorwiegend den Mauerseglern. In allen drei Ortsteilen der Gemeinde Kirkel wurden für die Bestandserhaltung dieser extrem flinken Vögel 41 Nisthilfen mit insgesamt 58 Nisthöhlen zur Verfügung gestellt. Besonders spektakulär verlief dabei die Montage am Turm der katholischen Kirche Christkönig Limbach, wo die Feuerwehr mit ihrer großen Leiter wertvolle Schützenhilfe leistete. Auch an der protestantischen Altstadter Martinskirche wurden Quartiere für die Mauersegler installiert.