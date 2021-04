Corona-Hotspot : Kita in Altstadt nach Covid-19-Ausbruch geschlossen

Altstadt Zwölf Kinder und neun Erzieherinnen im „Himmelsgarten“ Altstadt sind infiziert.

Ausbruch des Covid-19-Virus in der protestantischen Kita „Himmelsgarten“ in Altstadt: Zwölf Kinder und neun Erzieherinnen wurden positiv gestestet. Das gab das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises bekannt. Die Testungen seien zuletzt am 20. April durchgeführt worden. Die Testergebnisse liegen dem Gesundheitsamt seit Donnerstagabend vollständig vor. Das Gesundheitsamt stehe in engem Kontakt mit der Kita-Leitung, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das Kita-Personal und die Familien sind in 14-tägiger Quarantäne. Die Einrichtung bleibt bis einschließlich 29. April geschlossen. Weitere Kontaktpersonen werden ermittelt.