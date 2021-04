Sperrungen in Eichen- und Buchenweg : Baustelle wegen Leitungsarbeiten in Limbach

Baustelle wegen Leitungsarbeiten in Limbach

Sperrungen in Eichen- und Buchenweg

In Limbach gibt es ab Montag eine Baustelle, die Straßensperrungen mit sich bringt. Foto: dpa/Jan Woitas

Limbach Die Gemeindewerke Kirkel lassen im Eichen- und Buchenweg die Wasser- und Elektroversorgungsleitungen erneuern. Diese langwierige Baustelle bedeutet für Autofahrer aber auch, dass sie hier Umwege fahren müssen.

Wie die Gemeinde weiter mitteilt, müssen beide Straßen ab kommendem Montag, 3. Mai, bis voraussichtlich Ende Dezember in mehreren Bauabschnitten für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden:

Zunächst ist der Eichenweg zwischen Haus-Nummer 18a und 20 betroffen. Die Ausfahrt vom Eichenweg in die Straße „Auf der Windschnorr“ (L 119) ist in diesem Bereich gesperrt.

Danach ist eine Vollsperrung der Einmündung Eichenweg in die Straße „Auf der Windschnorr“ (L 119) aufgrund einer baubedingten Straßenquerung geplant.

Schließlich steht eine komplettte Sperrung des Eichenweges zwischen der Einmündung Buchenweg in Eichenweg und der Einmündung Eichenweg in Bierbacher Weg (von Anwesen Nummer 1 bis 18 an.