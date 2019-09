Hilfe für alle Fälle : Schulsanitäter wurden ausgezeichnet

Thomas Bär und Sabine Bleyer (rechts) von der Gemeinschaftsschule und die diesjährigen Teilnehmer des Erste Hilfe-Kurses (Klasse 8 und 9). Foto: Reisdorf

Homburg Kurse in Erser Hilfe sind für Kinder eine gute Möglichkeit, zu lernen, wie wichtig es ist, anderen Menschen zu helfen. So wie kürzlich an der Sandrennbahn-Schule.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Viele Unfälle von Kindern und Jugendlichen passieren auf dem Weg zur, von oder in der Schule, denn dort verbringen sie einen großen Teil des Tages. Deshalb findet Thomas Bär, Lehrer an der Erbacher Gemeinschaftsschule, dass es wichtig ist, möglichst vielen Kindern und Jugendlichen früh die Grundlagen der Ersten Hilfe zu vermitteln: „Wir zeigen den Schülern individuelle Möglichkeiten der Hilfeleistung und sensibilisieren die Kinder und Jugendlichen durch die Aufklärung für mögliche Gefahrenpotenziale“, so Bär.

Die Erste Hilfe-Ausbildung will Hemmschwellen und Ängste abbauen. Hilfsbereitschaft und Verantwortungsgefühl werden ebenso vermittelt wie die Kenntnisse zur Gefahrenmeidung, der Vorsorge und der unmittelbaren Ersten Hilfe im Notfall. Die Erste Hilfe-Ausbildung wird von ausgebildeten UnterweiserInnen und AusbilderInnen des Deutschen Roten Kreuzes direkt in der Schule durchgeführt. So ist das DRK schon seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner der Schulen, wenn es um das Thema Erste Hilfe geht.

In der Praxis in der Schule werden die Schülerinnen und Schüler von ihrem betreuenden Lehrer in einen Dienstplan aufgeteilt. Jeder übernimmt während der Woche zwei Schichten, also zwei große Pausen. Jede Schicht ist mit drei SchülernInnen besetzt, es ist sichergestellt, dass in jeder Schicht mindestens ein Mädchen und ein Junge anwesend sind. Die Kinder und Jugendlichen tragen Westen des Schulsanitätsdienstes und sind so gut erkennbar. Sollte es während des Unterrichts zu einem Unglücksfall kommen, werden die Schulsanitäter über den Lautsprecher informiert und ins Sekretariat beordert.

Am Schulfest konnten die Schulsanitäter ihr Wissen anwenden, es gab kleinere Schnittwunden und eine Prellung durch einen Fußball. Auch in Zukunft werden die Schulsanitäter Schulveranstaltungen an der Neuen Sandrennbahn betreuen.

Thomas Bär überreichte auch in diesem Jahr wieder 13 stolzen Mädchen und Jungen ihre Teilnahmebescheinigungen. Er forderte die Gruppe auf, diese in Kopie den zukünftigen Bewerbungsunterlagen beizufügen. So würden sich die Schülerinnen und Schüler deutlich von anderen Bewerberinnen und Bewerbern durch die Zusatzqualifikation abheben.