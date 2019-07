Feuerwehr : Mühlenweiher drohte wegen der Hitze zu kippen

Die Kirkeler Feuerwehrleute spritzen Wasser in den Mühlenweiher, um so den Sauerstoffgehalt in dem stehenden Gewässer zu erhöhen. Foto: Michael Klein/Feuerwehr

Kirkel Feuerwehr Kirkel reicherte Wasser mit Sauerstoff an. Ein Fischsterben wurde so vermieden. Weiterer Einsatz in Altstadt.

Von Peter Neuheisel

Die Dauerhitze, die in der vergangenen Woche ganz Deutschland im Griff hatte, fordert am Freitagabend einen Sondereinsatz der Kirkeler Feuerwehr. Gegen 18.30 Uhr war der Löschbezirk Kirkel-Neuhäusel am Mühlenweiher im Einsatz. Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen Temperaturen befürchtete man, dass der Weiher aufgrund von Sauerstoffmangel „kippen“ könnte. In Folge dessen wäre ein Fischsterben im Weiher zu befürchten gewesen, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr weiter.

Um dies zu vermeiden, wurde von den Feuerwehrleuten zunächst Wasser aus dem Weiher gepumpt und im Anschluss wieder zurückgespritzt. Auf diese Weise konnte das Wasser mit Sauerstoff angereichert werden. Nach etwa eineinhalb Stunden wurde auf diese Weise ein gesteigertes Sauerstoffniveau in dem Weiher erreicht und ein drohendes Fischsterben verhindert, heißt es weiter.