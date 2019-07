Schöne Plätzchen : Wo verbringen Sie, liebe Leser, die heißen Tage?

Homburg Nicht jeder kann derzeit im erfrischenden Meerwasser planschen, sondern muss arbeiten, lernen oder Kunden bedienen. Was macht man nach Feierabend, wenn ein heißer, sommerlicher Arbeitstag vorüber ist?

Die einen fahren noch schnell ins Schwimmbad, die anderen setzen sich in den Garten und machen sich ein kühles Bier auf. Und so hat jeder sein eigenes Rezept, den Sommer entweder zu genießen oder, sofern die Temperaturen so hoch sind wie gestern oder vorgestern, ihn zu ertragen. Was machen Sie, liebe Leserinnen und Leser, um den Sommer zu ertragen? Haben Sie eine lauschige Ecke im Garten oder im Haus? Gehen Sie lieber ins Schwimmbad und schwimmen dort Ihre Bahnen? Was machen Sie an heißen Tagen? Vielleicht haben Sie Tipps für andere Leserinnen und Leser, oder zeigen uns Ihre bevorzugte Stelle, an der Sie den Sommer genießen. Unter einem schattigen Baum, auf einem Liegestuhl, auf einer kühlen Terrasse oder mit den Kindern oder Enkeln im Planschbecken?