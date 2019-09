Brand : Feueralarm: Mülltonne entzündete sich selbst

Das Feuer schmolz die Mülltonne im Lager bei Theiss Naturwaren. Darin entsorgte, ölige Substanzen hatten sich offenbar selbst entzündet. Foto: Feuerwehr Homburg

Homburg Eine in Flammen stehende Mülltonne hat am Sonntagnachmittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz bei der Firma Dr. Theiss Naturwaren in Homburg geführt. Laut Feuerwehr Homburg waren 50 Leute plus Polizei und Rettungsdienst im Einsatz, verletzt wurde niemand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von ek