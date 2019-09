Suff nach der Kirmes? : Kirchenfenster in Einöd zerdeppert

Foto: Sebastian Dingler

Einöd Im Laufe der vergangenen Woche kam es zu einer Sachbeschädigung an der Apostel-Kirche in der Hauptstraße in Einöd. Ein bislang unbekannter Täter warf ein Bleiglas-Fenster mit einem Gegenstand ein.

