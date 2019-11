Angebot für Frauen : Angebot an Heiligabend: Damit es kein einsames Weihnachtsfest wird

Seit Jahren gibt es im Frauencafé am Scheffelplatz ein Angebot für einsame Frauen, die an Heiligabend nicht allein sein wollen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Homburg Es ist der Abend im Jahr, an dem die Traurigkeit noch größer, noch dunkler wird, wenn das überhaupt geht. Denn während sich die einen zwischen „Stille Nacht“ und Geschenken dem mehr oder wenig besinnlichen Weihnachtszauber in der Familie hingeben, gibt es Menschen, die jenseits der Bilderbuchwelt leben.

Sie trauern vielleicht um ihren Partner, der vor kurzem verstorben ist, oder sie sind krank und weit entfernt von Freunden, andere sind bereits älter und scheuen den weiten Weg zur Familie, wieder andere müssen mit einer Trennung fertig werden. Gründe, warum Frauen am 24. Dezember einsam sind, gibt es viele. An sie richtet sich ein besonderes Angebot. Das Café Frauenzimmer des Saarpfalz-Kreises auf dem Scheffelplatz in Homburg ist für alle einsamen Frauen auch in diesem Jahr an Heiligabend, Dienstag, 24. Dezember, von 17 bis 21 Uhr geöffnet.