Angebot für alleinstehende Senioren : Besuche gegen die Einsamkeit im Saarpfalz-Kreis

Das Angebot von Pflegestützpunkt und Seniorenbüro deckt den kompletten Saarpfalz-Kreis ab. Die ehrenamtlichen Besucher sollen möglichst wohnortnah sein. Bevor sie ihre Tätigkeit beginnen, müssen sie ein behördliches Führungszeugnis vorlegen. In Saarbrücken gibt es das ähnliche „Projekt Klingelzeichen“, in St. Wendel etwa die „Paten mit Herz“, in Saarlouis einen Seniorenbesuchsdienst. Auch die Bexbacher Pfarrei Heiliger Nikolaus geht das Thema mit dem Netzwerk für ältere Alleinstehende „Lebensbrücke“ aktuell an. Die Besuche sollen etwa anderthalb bis zwei Stunden dauern. Mitbringen sollte man Freude am Umgang mit Menschen. Um sich weiterzubilden, bietet der Kreis etwa Vorträge zum Umgang mit Demenz-Kranken oder zur Vorsorgevollmacht an. Ende Oktober ist ein Erfahrungsaustausch der Ehrenamtlichen geplant.