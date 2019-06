Bürgeramt schließt Donnerstag früher : Flexible Arbeitszeiten im Rathaus noch bis heute

Homburg Der Sommer ist da – und es soll bis Ende der Woche bei diesen heißen Temperaturen bleiben. Darauf hat die Stadtverwaltung Homburg schon zu Beginn dieser Woche reagiert. Wie im vergangenen Jahr bereits angewandt, hat sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgrund der prognostizierten Hitze noch bis zum heutigen Freitag, 28. Juni, flexiblere Arbeitszeiten angeboten.

Demnach bleiben alle Ämter im Rathaus und die städtischen Einrichtungen wie etwa das Stadtarchiv, die Tourist-Info sowie das Stadtbusbüro bis zum Ende dieser Woche regulär geöffnet. Das Bürgeramt hatte am Donnerstag, 27. Juni, bereits um 17 Uhr zu gemacht, was aber kein Problem war, da kein Publikumsverkehr stattfand, zumal sich die Bürger lieber in kühle Räume zurückzogen als aufs Bürgeramt zu gehen. Flexibilität bei den Arbeitszeiten hatte die Stadt ihren Mitarbeitern auch im vergangenen Jahr während der extrem heißen Tage angeboten. Allerdings waren da dann auch die Schließzeiten der Ämter und Abteilungen um eine Stunde vorverlegt worden – anders als in diesem Jahr, wo dies nur vereinzelt der Fall ist.