Was tun für die Gesundheit in geselliger Runde : Wanderung durch den Pirrmannswald

Eine weitere geführte Wanderung der Tourist Info Blieskastel führt am Samstag, 12. Oktober, 13 Uhr, ab den Bliestal Kliniken Haus A durch den Kurwald. Der Hinweg führt an Peters Eiche vorbei, durch den Pirmannswald ins Pferchtal, wo in einem nahegelegenen Gastronomiebetrieb eine Rast eingelegt wird.

Der Rückweg verläuft durch das Schwarzweihertal zurück zur Mediclin Bliestal Klinik. Die kostenlose Wanderung wird von Wanderführern des Pfälzerwald-Vereins Blieskastel begleitet.