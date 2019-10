Saisonabschlussradtour in Blieskastel : Radtour führt zum Hofgut Menschenhaus

Die letzte geführte Radtour für die Saison 2019 startet am Sonntag, 13. Oktober, um 10 Uhr auf dem Paradeplatz in Blieskastel. Veranstalter ist die Stadt Blieskastel in Zusammenarbeit mit dem ADFC. Die Tour verläuft von Blieskastel aus über Niederwürzbach Richtung Rohrbach, über Geistkircher Hof und Hofgut Menschenhaus nach Furpach.

