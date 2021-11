Neues Angebot wurde eröffnet : Lesestoff gibt’s im Bexbacher Bücherschrank

Bexbach Auf dem Aloys-Nesseler-Platz wurde ein Bücherschrank aufgestellt, zum Bücher leihen und tauschen.

Besonders zu der jetzigen Jahreszeit sitzt man gerne am Abend zu Hause und greift vielleicht zu einem Buch. Kinder, Jugendliche und Erwachsene suchen nach neuem Lesestoff. In der Bexbacher Stadtbücherei wird man mit Sicherheit zu den vielfältigsten Themen fündig. Aber was tun, wenn die Bücherei geschlossen hat? Die Lösung findet man nun auf dem Alois-Nesseler-Platz in unmittelbarer Nähe der Rathausstraße unter der dortigen Überdachung des Platzes: Ein kleiner unscheinbarer Schrank in Größe einer Telefonzelle lädt Lesehungrige ein, sich ein oder zwei Bücher zu holen. Wer Bücher zu Hause aussortiert, der könnte den Lesestoff nun im ersten „Bücherschrank“ der Stadt Bexbach deponieren, um anderen Lesehungrigen eine Freude zu bereiten.